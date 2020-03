ASL NA 3. Servizi ambulatoriali sospesi

Presso l’ospedale Lauro di Sant’Agnello si svolgono tutti i servizi ambulatoriali, come cardiologia, diabetologia, vaccinazioni, etc etc, ma in questo periodo alcuni di essi sono stati sospesi e il personale medico e infermieristico spostato nell’ospedale di Sorrento per l’emergenza.

Intanto presso l’ospedale di Sorrento sono arrivati 7 infermieri in supporto, la direzione sanitaria li ha destinati tutti al pronto soccorso, reparto non solo di prima linea ma anche cronicamente deficitario di unità per coprire turni ed esigenze. La tenda esterna all’ospedale per il Triage, richiede due infermieri presidianti. Inoltre una circolare del governatore De Luca impone che tutti gli ammalati di coronavirus siano ospedalizzati a Boscotrecase luogo dedicato, e tutti i medici e gli infermieri rianimatori della ASL NA 3 devono effettuare straordinari e disponibilità in questo specifico ospedale di Boscotrecase.

A questa riorganizzazione interna della sanità della provincia di Napoli, fa controeco con i nuovi orari, la Circumvesuviana. Quell’ultima corsa da Sorrento per Napoli alle 19.30, non é compatibile con i turni e il personale ospedaliero é costretto a viaggiare in auto.