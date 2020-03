ASL Salerno-Regione Campania Basilicata: l\'ospedale di Sapri nella rete Covid-19 solo se si rispettano le condizioni di sicurezza, non siamo tutelati e già esposti ad alto rischio

Infatti alI’Ospedale dell’Immacolata di Sapri il Cav. N. H. don Attilio De Lisa continua a non essere tutelato anche stando nel Reparto di Chirurgia Generale come categoria protetta.

Ministero della Salute – Sanita Italiana Servizio Sanitario Nazionale Italia – Diocesi di Roma Napoli Salerno Teggiano-Policastro – Prefettura di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno Nocera Inferiore – Comune di Sanza Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno.

La professione del Cavaliere al merito della Repubblica Italiana al Presidio Ospedaliero dell’immacolata è quella di C.P.S.Infermiere idoneo con limitazioni avendo tanto di verifica scritta da parte del Medico Competente essendo nelle categorie protette dal 1995 oltre ad essere con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie dal 2008 verso la prevenzione e Salute del Cliente. E’ stato spostato dal Direttore Sanitario di Sapri in data 1 novembre 2018 festivo per carenza del personale e senza tener conto dei suoi corsi formativi obbligatori aziendali (Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa,del Back-Office CUP-Ticket ed ALPI) quindi tutto iniziato al mancato rispetto della legge Sorvegliana Sanitaria certificata dal Medico Competente dove già era idoneo all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali della Direzione Sanitaria. Dal principio è stato esposto ad alto rischio in Reparto violando la Sorveglia Sanitaria sia da peggiorare le sue condizioni cliniche che tuttora verso il Coronavirus Covid-19 con carenza di mascherine da cambiare tutti i giorni fatto notare verbalmente al Direttore Sanitario Rocco Mario Calabrese ed altri dispositivi occorrente contro l’Emergenza.

In 16 mesi mai il Sottoscritto ha ricevuto una risposta alle lettere fatte recapitare con protocollo generale (anche insieme al suo legale) al Direttore Sanitario per metterlo al corrente oltre per iscritto messa al corrente anche la Direzione Strategica di via Nizza Salerno compreso Direttore Generale: Dott. Mario Iervolino,Direttore Sanitario: Dott. Ferdinando Primiano e Direttore Amministrativo: Dott.ssa Caterina Palumbo.

Sono arrivati tanti infermieri tra distretto Sapri-Camerota e Ospedale Immacolata + quelli non toccati in Direzione Sanitaria e non ha mai provveduto a tener conto dei problemi creatomi a livello psicologico,fisico e familiare non seguendo quello già intrapreso legalmente con il precedente Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Ruocco.

Infine da costringerlo a seguire la via legale con tanto di preavviso e senza risposta al merito.