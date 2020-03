ASD Sperone piange Felice Peluso.

Sperone, squadra militante in seconda categoria, è sotto shock per la prematura morte del suo portiere Felice Peluso, colto da un improvviso malore in casa a soli 36 anni. Purtroppo si è rivelato inutile l’intervento degli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Una notizia che ha sconvolto il paese del Mandamento dove Felice era ben voluto da tutti come confermano i ricordi sui social. Anche noi di Positanonews, ci stringiamo al dolore della famiglia del ragazzo.