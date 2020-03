APPELLO DI NATALE DE GREGORIO… RIFLESSIONI DI UN CITTADINO

RIFLESSIONI DI UN CITTADINO

di Natale De Gregorio

Visto che dovrebbe arrivare in giornata una nuova stretta alle misure per il contrasto del #Coronavirus e che, tra le misure al vaglio ci sarebbe lo stop all’attivita’ fisica all’aperto,lo stop ai supermercati nei centri commerciali nel weekend, lo stop agli spostamenti nelle seconde case e altro. Chiedo ai Sindaci della Penisola Sorrentina Lorenzo Balducelli, Giuseppe Cuomo, Piergiorgio Sagristani, Vincenzo Iaccarino, Giuseppe Tito, Andrea Buonocore:

organizziamo un tavolo di confronto d’urgenza, serio e istituzionale, rigorosamente in call a distanza, durante il quale vi allineate su come rendere operative le misure sul territorio in maniera COERENTE e UNIVOCA? Viviamo in pochi km di distanza gli uni dagli altri, non è possibile che in un Comune siano permesse certe attività e in un altro no.

Grazie.