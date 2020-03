Appello dell’Asl di Salerno. La paura del Coronavirus ha ridotto il numero di donatori di sangue e le scorte scarseggiano

L’allarme Coronavirus ed i timori per il rischio di contagio hanno portato ad una netta diminuzione delle donazioni di sangue con una conseguente carenza delle scorte indispensabili per le attività chirurgiche ed assistenziali. L’Asl di Salerno tranquillizza i donatori sottolineando che la donazione presso i propri Centri Trasfusionali avviene in condizioni di sicurezza e non c’è, quindi, nulla da temere. Assicura, inoltre, che tutti i Centri operano nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali e sono attenti ad attuare tutte le procedure previste, finalizzate a prevenire la diffusione del virus.

Si invitano pertanto tutti i donatori, quelli abituali e coloro che volessero diventarlo in questo stato di necessità, a recarsi presso tutte le strutture trasfusionali dell’ASL per effettuare la donazione di sangue e/o emocomponenti, nella consapevolezza che non esiste alcun pericolo per la salute, venendo costantemente assicurati tutti i previsti protocolli di sicurezza.