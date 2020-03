Un cittadino di Sorrento

Caro Sindaco di Sorrento,

carissimi amministratori,

chi Vi scrive è un normalissimo cittadino impaurito da questa pandemia globale che ci ha colpito per nostra sfortuna, con una caratteristica, però, che questo normalissimo cittadino ha già vissuto sfortunatamente e casualmente sulla propria pelle l’emergenza in Lombardia per ben venti giorni e per la quale situazione negativa ha soggiornato in condizione di isolamento volontario presso una struttura alberghiera del basso milanese, la zona quindi più infetta e contagiosa, e che quando venerdì scorso è rientrato a Sorrento si è immediatamente autodenunciato alla Polizia Locale già precedentemente avvertita telefonicamente (non so quanti tra quelli scappati dal nord e questo dato mi preoccupa ulteriormente). Per cui, come si usa dire volgarmente dalle nostre parti, questo cittadino “viene dal morto”. Ne ha viste di ogni: cose buone, cose sbagliate, atteggiamenti corretti, precauzioni minuziose ma anche tanto tanto terrore. Ed è proprio per questo che Vi chiede ulteriori sforzi per salvaguardare la salute dei cittadini sorrentini, anche in ragione del fatto che il nostro apparato sanitario logistico non ha nulla di buono a che vedere con quello lombardo. Non è una polemica né una critica, ma soltanto un dato di fatto ed una presa di coscienza. Troppi miei compaesani non hanno raccolto il messaggio di restare a casa e limitare i propri spostamenti. Fino a qualche giorno fa erano ancora attivi sul territorio lavori di ristrutturazione edile a numerosi edifici della zona ed erano ancora visibili turisti in strutture extra alberghiere. Non è così forse? Per non parlare poi di persone ancora in giro per il centro (tanti furbi in tenuta fitness o con il cane al guinzaglio) che non hanno compreso la gravità della situazione e soprattutto la necessità di restare a casa, fatte salve le esigenze di bisogno e di lavoro, e ancor di più, nelle periferie non controllate da nessuna forza dell’ordine. Vi chiedo, pertanto, di emettere qualora fosse possibile ulteriori provvedimenti utili per evitare danni alla salute pubblica. Presidi, controlli, varchi d’accesso e pugno duro in questo momento, servono e serviranno a tutti, compreso al sottoscritto, a Lei e a Voi. Concludo Sindaco dicendole che noi abbiamo differenti abiti: il Suo è Verde (speranza) leghista, il mio Rosso (sangue) comunista. Ma mai come questa volta prego perché a vincere sia Lei e il Suo colore.

Con rispetto e cordialità.