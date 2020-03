APPELLO AI CALCIATORI DEL NAPOLI … IDEA DELLA COLLEGA SABRI ABBRUNZO

Un appello a tutti i giocatori del Napoli….non potreste voi donare sostegno per effettuare tamponi di massa ai vostri accaniti e sostenitori di sempre?

Appello originale ed unico che riceviamo on il cuore da una amica e splendida collega napoletana doc, che con il suo sorriso indica una strada per aiutare tante persone bisognose. Tanti tifosi danno l’anima per stare in tribuna e sugli spalti e guardare la squadra azzurra da dentro il cuore del San Paolo. La forza delle donne per smuovere il mondo.

Con questo articolo siamo portavoci di un sentimento vero che vuole aiutare in città chi attualmente soffre situazioni di disagio sociale a Napoli non avendo il sostentamento economico.

Spesso rinunciano ad una pizza con la famiglia x venire allo stadio?

Uniti per sempre ..cominciamo anche dal calcio. Lo so che state gia’ facendo tanto ma, potreste fare e fare ancora di più se riuscissimo a bloccare la diffusione del virus e a quel che ci dicono, solo con tamponi di massa e auto isolamento, si riesce a debellare il nemico.

Questo forse fermerebbe anticipatamente anche, la fame e rischi mafiosi. Ogni regione e comune, deve prendere i propri provvedimenti e chi viola la legge, lo DOVETE METTERE alla guida delle autoambulanze oppure, delle auto sanitarie, per tamponi a domicilio.

Solo così forse i trasgressori capirebbero l’errore che commettono. Per la squadra del Napoli invece, forse questo gesto di solidarietà, potrebbe finalmente riconoscere ai propri tifosi, la gratitudine che meritano, perché il napoletano, si farebbe ammazzare, pur di non perdere una partita del Napoli…

Tutti insieme si, ma abbiamo bisogno di grandi risorse economiche, per far muovere la macchina della Sanità.

Esistono sistemi veloci, di sviluppo per i test tamponi, dove in una giornata si possono effettuare centinaia e centinaia di tamponi ( questo lo sostengono gli oncologi), bisogna solo dare la possibilità di adeguarsi con le attrezzature e sarebbe meno dispendioso di tante cure mediche, sale di rianimazioni e persone decedute.

Tutto questo, a sostegno dei più poveri che, come tutti, purtroppo in questo momento, non vengono ascoltati quando, chiamano l’emergenza. Basta velocizzare la burocrazia che, in questi casi di emergenze, dovrebbe servirsi di poche certificazioni, ma solo di autorizzazioni veloci, senza speculazioni…

Calcio Napoli, AIUTA i tuoi tifosi, lo so che ne avete tantissimi, ma voi siete una forte squadra che con il ❤️può fare e dare tanto a chi, da sempre vi ha Donato il ❤️ .#calcio#Napoli#calcio Napoli#tifosi#amore#donazioni#città di Napoli#emergenzacoronavirus#