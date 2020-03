Apparizione della Madonna nei cieli del Vaticano mentre prega il Papa. Suggestione? Il video diventa virale

Durante la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco per l’indulgenza plenaria, pregando per la fine della pandemia da coronavirus, un segnale sembra apparso. Da filmati ripresi ieri a Piazza san Pietro in tanti sembrano riconoscere l’apparizione celestiale della Santa Vergine Maria.

Ieri pomeriggio Papa Francesco dal sagrato della Basilica di San Pietro, in un clima surreale con pioggia e la piazza deserta, ha rivolto una preghiera al Signore per invocare la fine della pandemia da coronavirus.

Nella rete in poche ore è diventato virale un video dove si vede in cielo una nuvola e una luce che si aggira su San Pietro proprio nell’ istante della benedizione in cui il Pontefice pronunciava le parole: “Perché avete paura? Non avete fede?”

In quell’istante una luce che pian piano è sembrata prender forma, è diventata molto familiare a chi spera e crede. Nelle foto scattate e nel video sembra scorgersi l’immagine della Madonna.

Lasciamo ai lettori trarre le proprie conclusioni se chiamarla incanto, suggestione o necessità di ricorrere a qualcosa di trascendente per poter allontanare questa epidemia che sta mietendo vittime in tutto il mondo.