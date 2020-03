Antonio D’Aniello:Perché il Comune di Piano non aderisce alla Covid Map Penisola sorrentina?

“In periodi come questi è necessario rendere conto delle motivazioni, è il momento di fare quadrato e di collaborare a livello sovracomunale, la mancata adesione al Covid Map Penisola sorrentina è un’occasione sprecata di collaborare tra i comuni”

In penisola sorrentina da pochi giorni è nato il Covid Map, un coordinamento intercomunale per tracciare la diffusione del virus in un territorio piccolo, ma interconnesso come la penisola sorrentina.Un progetto che, attraverso la collaborazione dei vari comuni potrebbe rivelarsi utile in questa emergenza. Vedere che il Comune di Piano di Sorrento, a differenza degli altri non ha aderito, senza nemmeno una nota pubblica o un post di facebook in cui si spiegava come si stava valutando la cosa ci ha fatto pensare ad un errore o ad un lentezza tecnica. Per questo ho atteso, invano.

Per senso di responsabilità in momenti come questi non si creano polemiche, ma non dobbiamo dimenticarci che il silenzio in questi stessi momenti è complicità.

Per questo ritengo di non poter tacere di fronte ad un errore palese e di fronte all’obbligo della politica di spiegare ai cittadini i motivi che hanno portato a questa scelta. In soldoni: il Sindaco sta sbagliando.

La politica in momenti di difficoltà parla con chiarezza ai cittadini. Non si nasconde dietro l’emergenza accentrando sulle figure apicali tutte le difficoltà, la gravità, la comunicazione e perché no: anche qualche errore. In questo determinato momento solo la condivisione delle scelte, la moderazione nell’uso di toni forti ci possono salvare. Di certo non gli uomini soli al comando.