ANNAMARIA A SEIANO IL LAVORO DI UNA DONNA CHE REALIZZA MASCHERINE PER I BISOGNOSI

Non Importa Dove …

Non importa Come..

Non importa Quando…

Ma riesco sempre a trovare sulla mia strada Angeli che si affiancano a me, oggi voglio ringraziare Annamaria Fiorentino che abita a Seiano, in un lampo ha provveduto a cucire e consegnarmi 20 Mascherine che posso donare a Famiglie bisognose con anziani in situazioni difficili .

Grazie Annamaria 💖con questo umile gesto entri a far parte nella grande Famiglia della Protezione Civile di questo Paese🚒🇮🇹