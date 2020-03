Andrew Gillum trovato ubriaco con un altro uomo, si parla di droga

Andrew Gillum, un politico democratico che per poco non è diventato Governatore della Florida nel 2018 è stato trovato “ubriaco” in una stanza d’albergo con un altro uomo che apparentemente era in preda ad un’overdose di droga, secondo un rapporto della polizia.

Il dipartimento di polizia di Miami Beach ha risposto a una chiamata di emergenza dalla camera d’albergo venerdì mattina presto. La polizia ha sequestrato diversi sacchetti di plastica trasparente

I primi soccorritori hanno fornito il trattamento a Travis Dyson, 30 anni, che in seguito è stato ricoverato in ospedale. È cosciente e in condizioni stabili, secondo il rapporto presentato venerdì.

Aldo Mejias, che aveva affittato la stanza, ha detto alla polizia di essere arrivato in hotel giovedì poco prima di mezzanotte per trovare Gillum e Dyson “sotto l’influenza di una sostanza sconosciuta”, secondo il rapporto della polizia.