Ancora una vittoria per i giovanissimi U14 del Sant’Agnello che, con una splendida doppietta di D’Esposito, battono in casa il Santa Maria Assunta per 2-1. Confermano dunque il buon momento i costieri che sono terzi in classifica a solo un punto dallo Sporting Club. Una curiosità: il Sant’Agnello ha conquistato finora 13 punti in trasferta e 12 in casa, testimonianza di quanto siano concentrati anche nelle gare al di fuori dalle mura amiche!