Ancora protagonista indiscusso del calcio di questi giorni: il Coronavirus!

Ancora protagonista indiscusso del calcio di questi giorni, è sicuramente il Coronavirus. Domani sera si giocherà la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan e, dopo una prima decisione di disputare il match a porte aperte, in queste ore è stata indetta una riunione speciale che potrebbe ribaltare la scelta iniziale. Messe in discussione anche le gare europee: Valencia – Atalanta e Barcellona – Napoli per la Champions League e Siviglia – Roma e Getafe – Inter per l’Europa League: il Ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, ha chiesto espressamente di disputare questi matches a porte chiuse al fine di evitare la diffusione del virus.