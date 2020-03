Anche Pompei canta contro il coronavirus e per tutta L\'ITALIA

Pompei. Anche Pompei aderisce all’invito circolato sui social. I cittadini in quarantena si sono abbracciati a ritmo di musica dai balconi. In centro città è stato intonato la canzone più gettonata “abbracciame” di Andrea Sannino. “Sarà come abbracciarci tutti e farci coraggio” è questo l’intento del flashmob partito proprio da Napoli nella giornata di ieri. Per diversi minuti dalle 18 dai balconi sono state intonate diverse canzoni. Anche Pompei quindi si è affacciata alla finestra contro il Coronavirus. Sono, inoltre, previsti ulteriori appuntamenti nei prossimi giorni.