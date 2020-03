Anche la Salernitana resta a casa: ferie per i dipendenti della società granata, store chiuso  

Ferie per i propri dipendenti e saracinesche degli store abbassati. La Salernitana ha preso alla lettera il messaggio lanciato dal Premier Conte due sere fa a tutti gli italiani: lo stivale vive in uno stato d’emergenza, serve adesso collaborazione di tutti. L’hashtag #iorestoacasa naturalmente è il più utilizzato sui social, ma racchiude anche perfettamente cosa serve in questo momento per aiutare nella lotta al Coronavirus. Chi può, non deve uscire. E la Salernitana punta in questa direzione.

Tutti i dipendenti della società granata sono in ferie, rientreranno in attività quando regolarmente la vita potrà ricominciare a scorrere. Anche i due punti vendita della Salernitana sono chiusi, giustamente: riapertura il 23 marzo, anche se la data potrebbe ulteriormente cambiare. Gli allenamenti della squadra invece dovrebbero ricominciare domani ma anche qui c’è incertezza: sono state fissate regole (palestra a gruppi e docce a turno, solo corsa e niente pallone). Ma dopo l’Assemblea di oggi, anche il ritorno in campo potrebbe slittare.

oggi Assemblea di Lega per decidere il futuro della Serie B: gli scenari