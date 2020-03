Anche ad Amalfi la protezione civile scende in campo con il megafono: #restiamoacasa

Costiera amalfitana, Amalfi. I ragazzi della protezione civile scendono in campo, così come a Maiori, Minori, Salerno, ecc… per comunicare a tutti i cittadini nel modo più chiaro possibile il messaggio #restiamoacasa.

Tutti i comuni italiani, da nord a sud, in questo momento stanno tentando di fare il possibile per far rispettare le disposizioni del governo. Anche ad Amalfi oggi si respira aria di quarantena.

“Si raccomanda a tutta la popolazione di seguire le indicazioni per il contenimento del nuovo coronavirus. Sono vietati gli assembramenti, bisogna restare tutti in casa, uscire solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, salute, spesa di beni alimentari di prima necessità e farmaci.”

E’ questo che dice l’altoparlante della vettura della protezione civile che attraversa tutte le strade della città nella speranza di sensibilizzare su un problema ancora sottovalutato da molti.