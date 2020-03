Amsterdam. Rubato un dipinto di Van Gogh

Vincent Van Gogh nasceva il 30 marzo del 1853. Precisamente 167 anni fa. E proprio nell’anniversario della nascita del pittore olandese è stata rubata una sua tela al museo Singer Laren di Amsterdam. A renderlo noto i funzionari della struttura, in questi giorni chiusa a causa dell’emergenza coronavirus. La tela rubata si chiama Giardino della canonica a Nuenen in primavera e il suo valore non è ancora stato reso noto. Un episodio simile si era verificato lo scorso 17 marzo quando, alla Christ Church Picture Gallery dell’Università di Oxford, nel Regno Unito, erano state trafugate diverse opere tra cui alcune di Antoon Van Dyck, Salvator Rosa e Annibale Caracci. Un furto da circa 12 milioni di euro, in quel caso. Nell’episodio olandese è stato trafugata solo la tela di Van Gogh,

I ladri, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero fatto irruzione nel museo nella notte di domenica, alle 3:15 circa. E quindi avrebbero rubato l’opera ispirata dal giardino della canonica di Neuen. Tra il 1883 e il 1884 Van Gogh si trovava con i suoi genitori proprio a Nuenen, dove suo padre officiava nella chiesa, raffigurata nel dipinto, in veste di pastore protestante. L’opera venne quindi realizzata come regalo per la madre. Quando il padre morì, Van Gogh modificò il dipinto.

L’opera era in prestito dal Groninger Museum. Il direttore generale della struttura Jan Rudolph de Lorm ha dichiarato al giornale olandese NOS di essere “scioccato e incredibilmente arrabbiato”, per il furto. Prima della chiusura il Singer Laren Museum stava ospitando, in collaborazione con il Rijksmuseaum di Amsterdam, una mostra intitolata Mirror of the Soul (Specchio dell’anima, ndr) che annoverava opere di artisti come Toorop e Mondrian.

Nel febbraio del 2017 due opere di Van Gogh vennero ritrovate a Castellammare di Stabia, Napoli. Un’operazione anti-camorra della Guardia di Finanza aveva infatti scovato Spiaggia di Scheveningen prima di una tempeste e Una congregazione lascia la chiesa riformata di Neuen, due dipinti che erano stati rubati ben 14 anni prima al Van Gogh Museum di Amsterdam.

