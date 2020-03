Costiera Amalfitana. Ambulanziere risultato positivo al Coronavirus, nessun allarme al Presidio Costa d’Amalfi. Reale: “Situazione sotto controllo”. Negli scorsi giorni, un ambulanziere è risultato positivo al Coronavirus. Immediato è stato il panico, alimentato anche dall’informazione riportata da altri siti allarmistici, la quale, però, è fuorviante: la persona risultata positiva è un infermiere in servizio saltuariamente presso la postazione 118 della Croce Bianca, mai, però, stato in servizio presso l’Ospedale Costa d’Amalfi. In maniera precauzionale, le persone con le quali l’uomo è venuto a contatto si trovano, adesso, in isolamento e sono state sottoposte a tampone.

A tranquillizzare è il sindaco di Minori, Andrea Reale, in prima persona, che ci ha detto: “La situazione è sotto controllo. Le altre tre persone sono state messe in isolamento, sono stati fatti i tamponi e lunedì sapremo i risultati”. Ha poi aggiunto: “In questo momento chi fa informazione dovrebbe trasmettere serenità e positività”. Noi di Positanonews abbiamo aspettato prima di pubblicare la notizia per avere notizie certe ed evitare di mettere troppa ansia ed agitazione ai cittadini.

Positanonews coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale sanitario e para-sanitario, nessuno escluso, interno all’Ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello, e anche coloro i quali fanno servizio da supporto con ambulanze, trasporto, volontari della Croce Rossa. Mille volte grazie da Positanonews.