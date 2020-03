Amara sconfitta per il Massa Lubrense che perde in casa della Royal Acerrana per 1-0. Si interrompe dunque la serie di 18 partite in cui la prima in classifica ha sempre segnato ma che quest’oggi, putroppo, è stata fermata da un avvio di gara sottotono e dal gol di Di Tuccio al 25′. Il pareggio diventa difficile da trovare perché i padroni di casa sono ben schierati a difesa e sventano due possibili minacce di Cappiello e Vacca. Nella ripresa il Massa parte duro ma per la frenesia di voler fare risultato, perde la lucidità e non riesce ad imporre il gioco col fraseggio e così la partita termina con la delusione degli ospiti. Ora per la squadra costiera è tempo di pensare già alla gara importantissima di mercoledì prossimo contro la Pro Sangiorgese per la conquista della Coppa Campania.