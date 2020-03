Amalfi. Villaricca su infermiere positivo “Ho lavorato con lui, va ringraziato per i 20 anni di servizio fatti con umanità”. Positanonews è con voi operatori sanitari, dovremmo solo dirvi grazie

Amalfi. Un bel post questo di Andrea Villaricca sull’infermiere risultato Positivo al Coronavirus Covid -19 che ha operato saltuariamente all’Ospedale della Costiera amalfitana a Castiglione di Ravello, Positanonews è con voi operatori sanitari, dovremmo solo dirvi grazie

Ho fatto volontariato ad Amalfi e in costiera per anni insieme all’infermiere che adesso state giudicando l’untore della costiera. Vergogna è proprio vero che la memoria è corta e vulnerabile. Tutti avete già dimenticato che in circa 20 anni di servizio presso il 118 di Amalfi lo stesso infermiere si è sempre distinto per Umanità e Professionalità. Ha svolto il suo operato, anche senza retribuzione, ai massimi livelli mettendoci il cuore sempre, talvolta capitava e capita ancora che un nostro compaesano si trovava ricoveato presso l’ospedale umberto 1 di Nocera, non è mai mancato l’interessamento disinteressato o almeno una visita solidale dello stesso infermiere che adesso quasi maledite. Vi ricordo che è il Presidente di un associazione sanitaria Denominata “Croce di sant’Andrea Amalfi” e che la stessa è stata molte volte al servizio delle mostra comunità per trasporti sanitari di ammalati ecc… Vi faccio qualche domanda rispondete come se si trattasse di voi stessi o di un vostro caro : il soggetto in questione avrebbe voluto contrarre il coronavirus per se stesso e portarlo a contatto della moglie, dei figli e dei nipotini? Avrebbe potuto sapere di essere infetto visto che ancora adesso non presenta sintomi? Conoscendo la grande natura umana e la grande professionalità che lo contraddistingue come infermiere rianimatore, nonché, istruttore di P.B.L.S.D se avesse saputo di poter nuocere a qualcuno lo avrebbe fatto? Avrebbe soprattutto messo a rischio di infettare amici tra cui l’autista, i medici e colleghi tutti del 118,i quali siamo tutti una famiglia? Beh ricordate che sono le stesse persone che hanno salvato e curato negli ultimi 20 anni voi e i vostri cari, tutti i giorni h24, con il sole e con la pioggia a Natale e a capodanno a piano terra o 1000 scalini dalla strada. Scusate se mi sono sentito tirato in causa, scusate se sto difendo meritatamente un professionisti e scusate se noi volontari siamo una grande famiglia a disposizione delle vostre. Adesso è il momento di pensare a stare bene tutti, più persone muoiono, più persone si amallano e più sconfitta e impoverita ne uscirà l’umanità. Pensate che dietro un volontario e/o operatore sanitario ci sono famiglie a rischio, in pena, in ansia e in pericolo.