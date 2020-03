Amalfi e Sorrento, coronavirus e scuole chiuse: si opta per lezioni in videoconferenza

Tutte le principali agenzia di stampa, stanno diffondendo la notizia della decisione del Governo Conte di chiudere le scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo. In Costiera Amalfitana come in Penisola Sorrentina, non c’è motivo di preoccupazione, infatti sia ad Amalfi che a Sorrento ci si sta attrezzando per rendere fruibili le attività didattiche attraverso videoconferenza, adoperando Skype. Una valida alternativa, visto che l’esecutivo di Palazzo Chigi, ha già messo in cantiere misure per lo smartworking in modo da non arrestare la macchina della Pubblica Amministrazione, vagliando la possibilità di utilizzare per queste mansioni dispositivi o computer personali. Il Ministro della PA Fabiana Dadone, ha infatti emanato una circolare per l’incentivazione di tali pratiche, che oltre a prevede anche strumenti di partecipazione a riunioni di lavoro da remoto.