Amalfi. Il sindaco Daniele Milano : “D’accordo per la strategia comune dei sindaci e per l’incontro di mercoledì”

Amalfi. Il sindaco Daniele Milano è favorevole alla conferenza dei sindaci, richiesta dal sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, presso l’Auditorium di Villa Rufolo per il pomeriggio di mercoledì. Scopo fondamentale dell’incontro è quello di far fronte in maniera intelligente e organizzata al problema coronavirus, soprattutto in relazione al turismo.

Sentiamo il sindaco di Amalfi a proposito di questo momento di crisi: “Siamo d’accordo nel fare questo incontro mercoledì a Ravello, come ha proposto il sindaco Salvatore Di Martino , occorre una strategia comune – dice il sindaco Milano -, gli operatori sono giustamente preoccupati, cercheremo di fare la nostra parte, ma non con iniziative sporadiche e individuali, troviamo strategie comuni.”