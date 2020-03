Amalfi. A processo il 21enne arrestato per droga: il GIP dispone obbligo di dimora

Amalfi. E’ stato sottoposto a processo presso il Tribunale di Salerno il 21enne in possesso di droga, arrestato alcuni giorni fa dai carabinieri. Il ragazzo, tra l’altro, uscendo di casa senza motivazioni valide, avrebbe anche violato l’ultimo decreto ministeriale per l’emergenza sanitaria ai fini del contenimento del covid-19.

Dopo la richiesta del PM di sottoporre il giovane agli arresti domiciliari, complice anche la difesa da parte dell’avvocato del ragazzo, il Giudice per le Indagini Preliminari, Maria Zambrano, ha optato per l’obbligo di dimora come misura cautelare.

Il 21 enne originario di Amalfi, ricordiamo, è stato sorpreso dai carabinieri alcuni giorni fa a liberarsi della droga gettandola dal finestrino dell’auto. La pattuglia in servizio perlustrativo della Stazione di Amalfi ha incrociato il ragazzo a bordo di un auto con targa bulgara ed insospettiti dalla velocità sostenuta a cui viaggiava, hanno deciso di controllarlo: è in questo momento che il reo, mentre accostava la sua vettura, lanciava goffamente dal finestrino una busta di cellophane bianca, che subito i militari hanno recuperato, riscontrando che all’interno vi erano circa 100 grammi di marijuana. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.