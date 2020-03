Amalfi. Primo contagio da Coronavirus, già ricostruita la rete di contatti. A comunicarlo è stato il sindaco Daniele Milano.

“Mi è stato comunicato dall’ASL l’esito dei 3 tamponi effettuati ad Amalfi, di cui 1 risultato positivo. Abbiamo già ricostruito, insieme alle forze dell’ordine, la rete dei contatti della persona contagiata ed adottato tutte le misure di cautela del caso: la situazione è sotto controllo e pertanto invito tutti a restare tranquilli.

La persona risultata positiva, con cui ho lungamente parlato a telefono, è chiusa in casa da tempo ed è in condizioni di salute più che buone. Il caso non ha nessun collegamento con gli altri due, i cui tamponi hanno dato esito negativo, ed è riconducibile a contatti esterni al territorio, maturati più di 20 giorni fa. Le ho fatto auguri di piena guarigione che sono certo sarà presto raggiunta!

Ora manteniamo alta la guardia e continuiamo a rispettare scrupolosamente le regole che ben conosciamo. Ne usciremo!”