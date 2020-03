Amalfi – Positano. Lunedì 9 marzo i funerali di Leo Rianna, il ricordo di amici e parenti

In tanti ricordano Leo Rianna in queste ore difficili, a pochi attimi dalla sua scomparsa. La moglie Laura, le figlie Roberta e Carla, i generi Davide e Angelo, il nipotino Gabriele, le sorelle, il fratello, sono tutti enormemente addolorati dalla perdita di un grande uomo come Leo.

La salma giungerà nella Chiesetta di Sant’Anna domani, domenica 8 marzo alle ore 14:00, ed arriverà da Roma. I funerali, invece, si terranno lunedì 9 marzo alle ore 10:00 presso la Cattedrale di Amalfi.

È stato un grande piacere un onore averti avuto come suocero, – scrive Davide sui social – una persona fantastica capace di sorridere sempre e sdrammatizzare sempre su tutto. Abbiamo passato l’ultimo anno a sfrecciare su e giù da Roma (ancora non so come non abbiamo preso qualche verbale) le nostre solite abitudini fermata fissa a Casilina caffè, check-in in appartamento, poi appuntamento fisso per sfottere un po’ Roby a casa sua e poi via al ristorante ( Santo Casale Gottifredi) poi giorno dopo terapie e come solito nostro far venire l’ansia a Laura facendogli credere che eravamo in ritardo e poi nel tardo pomeriggio di nuovo testa verso giù sfrecciando veloci naturalmente senza far mancare la solita fermata a Casilina… Leo posso dirti davvero con tutto il cuore che ti voglio davvero bene come un padre è questo non è altro che un arrivederci. Ps: salutami mamma e mi raccomando non vi scornate troppo tra Juve e Napoli. A presto super suocero

E poi ancora gli amici:

Amico mio in questo momento non sono in grado di scrivere o parlare – dice Michele – ho saputo e mi si è fermato il cuore non avrei mai voluto leggere una notizia del genere, nel ricordo degli anni bellissimi della nostra fraterna amicizia dei momenti vissuti in compagnia e delle nostre scampagnate dei tuoi saggi consigli quando avevo un problema da risolvere alle risate per le tue epiche burle alla bontà dei tuoi modi agli anni passati a caccia la nostra eterna passione… arrivederci amico mio prima o poi ci incontreremo ancora e riprendemo da dove avevamo lasciato. Ciao Leo.

Insomma, oggi la nostra terra perde una splendida persona, prima che un vero amico e padre. Il ricordo di Leo rimarrà per sempre vivo nei nostri cuori ed in quello di amici e parenti.