Amalfi, Positano e la Costiera amalfitana aderiscono all’appello “Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio” Il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, poi il sindaco di Positano Michele De Lucia ed il sindaco di Amalfi Daniele Milano hanno comunicato che aderiranno tutti.

La pagina facebook di Positanonews è in diretta per commemorare questi attimi di raccoglimento da dedicare a chi purtroppo ci ha lasciati a causa del terribile virus, ma anche per regalare un tributo a tutti coloro che lottano in prima linea durante questo periodo di emergenza.

“Alle 12:00, nei #Comuni d’Italia, saranno esposte le bandiere a mezz’asta e osservato un minuto di #silenzio: invitiamo anche i #cittadini a farlo, tutti insieme. Sarà il nostro modo per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci tutti idealmente, per essere di sostegno l’uno all’altro.”

Quindi con Positano, Amalfi e Ravello Anche Praiano, Furore, Conca dei Marini, Atrani, Scala, Tramonti, Minori, Maiori, Cetara, Vietri sul mare e Tutti gli altri comuni della Divina hanno aderito, una preghiera giunga a loro da tutti noi.