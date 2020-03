Amalfi. Pietro Milano del Liceo Scientifico primo assoluto in provincia di Salerno alle prove di matematica

Amalfi. Grande successo per un alunno del Liceo Marini Gioia in un momento difficile per l’Italia una bella notizia come riportano dal liceo stesso.

Pietro MILANO (classe VB Liceo Scientifico), alunno del prof. Massimiliano De Iuliis, è risultato PRIMO ASSOLUTO alla gara provinciale individuale delle Olimpiadi di Matematica e quindi parteciperà alla finale nazionale a Cesenatico.

Complimenti a Pietro, da sempre una nostra eccellenza.

Ringraziamo tutti i discenti ed i docenti che credono nelle Olimpiadi di Matematica e che hanno contribuito con la loro partecipazione alla riuscita del progetto.

Un particolare ringraziamento al prof. De Iuliis per l’enorme collaborazione, alla Preside che incoraggia tale attività, alla DSGA ed al personale ATA che, in silenzio, lavorano collaborando per l’organizzazione e la perfetta riuscita del progetto.

Un sentito ringraziamento anche al prof. Mauro Rispoli, tutor del progetto.

Pietro rappresenterà la Costiera amalfitana e la Campania , ad Maiora