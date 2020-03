Amalfi. Il Marini Gioia ha attivato le procedure per la didattica a distanza

Amalfi. In seguito alla decisione del Governo di chiudere le scuole di tutta Italia fino al prossimo 15 marzo, molti sono gli istituti che si stanno adoperando a fornire la didattica a distanza. Tra questi ci sarà anche il Marini-Gioia di Amalfi, che consentirà ai suoi studenti, quindi, di proseguire il percorso di studi, anche se a distanza.

Proprio poco fa, infatti, è stato pubblicato un messaggio nel quale sono spiegate le procedure.

“Il Marini Gioia ha attivato le procedure per fornire ai propri alunni didattica a distanza. L’Istituto ha già da tempo implementato la G SUITE GOOGLE e già 29 classi sono coperte. Nelle prossime ore procederemo alla creazione degli account per tutti gli alunni che ne sono ancora sprovvisti: domani pubblicheremo la circolare per la richiesta da parte degli alunni minorenni. La piattaforma consente la creazione di classi virtuali, la condivisione di materiale didattico, la realizzazione di lezioni “in diretta” via web. I docenti, con ampia libertà, in relazione alle proprie classi e alle proprie scelte, adotteranno gli strumenti a loro più idonei. Una cosa è certa: gli alunni non saranno lasciati da soli. Il momento è complesso, se non difficile, ma la scuola intende reagire con propositività e ottimismo, mettendo in campo tutte le sue migliori energie”.