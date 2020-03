Amalfi. Malore per un’anziana, trasportata in eliambulanza da Maiori all’ospedale di Salerno

Amalfi. Nel primo pomeriggio di oggi un’anziana è stata colta da un improvviso malore che l’ha costretta a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale “Costa d’Amalfi” in preda a forti dolori addominali. I medici di turno l’hanno sottoposta ad un esame ecografico che ha evidenziato la presenza di un blocco addominale acuto. Rendendosi improrogabile il ricovero presso una struttura ospedaliera maggiormente specializzata in casi del genere, la donna è stata trasportata in ambulanza a Maiori dove ad attenderla c’era un’eliambulanza che ha provveduto ha trasferirla presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dove l’anziana è stata ricoverata nel reparto “Chirurgia d’urgenza” per essere sottoposta ad intervento chirurgico e poter seguire poi le cure necessarie.