Amalfi. L’idea del sindaco Daniele Milano: “Costiera amalfitana chiusa con ZTL”

Dopo il recente caso di coronavirus in Penisola sorrentina, a Meta, la Costiera amalfitana al momento è l’unica area del nostro territorio senza alcun contagiato. Dunque le autorità stanno tenendo in considerazione misure preventive drastiche per contenere la possibilità di contagio.

A tal proposito, il sindaco di Amalfi Daniele Milano, promuove l’idea di installare una ztl o un modo alternativo per regolare gli accessi alla Divina, con rigidi controlli delle forze dell’ordine.

Un’idea contraria a quanto visto in molte zone d’Italia, come a Napoli, dove sono state abolite temporaneamente le zone a traffico limitato.