Amalfi. L’Hotel Cappuccini dona alimenti alle famiglie bisognose, prezioso il sostegno dei carabinieri

Il prestigioso hotel NH Convento Cappuccini di Amalfi ha deciso di partecipare all’iniziativa benefica “Dammece ‘na mane”, organizzata dal comune di Amalfi con il fine di raccogliere beni di prima necessità da donare alle famiglie bisognose della costiera in questo difficile momento, a causa dell’emergenza sanitaria in atto.

Proprio oggi lo staff del lussuoso albergo ha consegnato ai carabinieri della Compagnia di Amalfi, impegnati anch’essi nei servizi di vicinanza alla popolazione, alcuni prodotti alimentari tra cui pacchi di salumi da 1kg, verdura, frutta e agrumi, da recapitare al punto di smistamento predisposto dalle autorità comunali, dove vengono poi suddivisi dai volontari che si occupano delle consegne ai bisognosi. Non è la prima volta che l’hotel NH aderisce all’iniziativa benefica: già la scorsa settimana avevano donato numerose derrate alimentari, poi consegnate per il trasposto al centro di raccolta ai Carabinieri ed ai volontari della Millenium, anch’essi sempre in prima linea in questo importante servizio comunale.