Amalfi. Le opposizioni su didattica online senza video per elementari e medie. Si comincia mercoledì

Amalfi. Le opposizioni nella Città dell’Antica Repubblica Marinara “segnalano che ad Amalfi non è stata ancora attivata la didattica on line per le scuole elementari e medie. Premesso che sicuramente le normali lezioni non riprenderanno per quest’anno, trovo assolutamente inconcepibile questo stato di cose.

Considerato che le competenze per questo grado di istruzione sono comunali, vi prego di attivarvi al più presto nei confronti degli amministratori comunali, per conoscere i motivi di questo disagio arrecato ai bambini e i ragazzi di Amalfi.” Interventi di Antonio De Luca “Furono date 70 mila euro per la scuola da una società cinematografica per un film girato utilizzando l’edificio scolastico” e di Giovanni Torre. Poi in serata si è saputo che da mercoledì inizieranno le lezioni su piattaforma video partecipata coi ragazzi, sicuramente ottimale . Ma ci fanno sapere che tramite whatsapp e mail i ragazzi di Amalfi erano seguiti e che gl insegnanti stanno facendo un grande lavoro, probabilmente aspetti tecnici , poi risolti, e un’emergenza imprevedibile, che si sperava finisse il 3 aprile, hanno contribuito a questa situazione ora risolta.