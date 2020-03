Amalfi. Laurea per Ida Cobalto, complimenti per non esserti mai arresa. Un messaggio a tutti i giovani “Per me stessa, per non essermi mai arresa.. “. Che messaggio bellissimo per tutti i giovani. Con questo post sul suo profilo pubblico di facebook, dal quale abbiamo preso le foto, Ida annuncia che dopo tanti sacrifici ha conseguito la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria all’Università degli Studi di Fisciano di Salerno. Gli auguri in particolare al papà che conosciamo e apprezziamo da sempre, Peppe Cobalto, direttore della biblioteca comunale di Amalfi e anima del Centro di Storia e Cultura Amalfitana, e la mamma , insegnante alle elementari al Mariano Bianco, Teresa Mansi. Tanti cari auguri da tutta la redazione di Positanonews ed in particolare dal direttore.