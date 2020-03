Amalfi. L’appello del sindaco Daniele Milano “Ci metteremo questo momento alle spalle, non sarà facile ma ce la faremo.”

Amalfi. L’appello del sindaco Daniele Milano

Quella in atto è una prova dura per tutti: cittadini, istituzioni, personale in prima linea e operatori che garantiscono servizi essenziali.

Dal primo momento di questa emergenza abbiamo scelto di fare quello che serve davvero:

1) fare corretta informazione;

2) far rispettare le regole imposte;

3) assistere chi ha più bisogno;

In questi giorni abbiamo risposto a centinaia di telefonate e messaggi: ad ognuno abbiamo cercato di offrire aiuto nel dissipare dubbi e incertezze dettate da regole in costante evoluzione e non sempre chiarissime per tutti. Invitando a far riferimento al sito del Comune per avere informazioni attendibili ed aggiornate.

Nella stessa direzione ed affidandoci sempre alle fonti ufficiali (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e OMS), abbiamo scelto di astenerci da iniziative che, seppur tese a tranquillizzare la popolazione, non contribuiscono al contenimento del contagio.

Sono molto felice che la stragrande maggioranza dei cittadini di #Amalfi stia dando prova di grande responsabilità e che le forze dell’ordine stiano garantendo adeguati controlli. E che alle iniziative delle istituzioni – quali ad esempio la raccolta del sangue, la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità o il supporto sociale e psicologico – si aggiungano forme spontanee di solidarietà.

Ho percepito il senso di una comunità che ha voglia di superare un ostacolo nuovo ed inatteso. Ci metteremo questo momento alle spalle, non sarà facile ma ce la faremo.