Amalfi. La Giunta proroga gli abbonamenti Luna Rossa per aprile

Proroga abbonamenti Luna Rossa per aprile 2020. La Giunta Comunale ha deliberato la possibilità di estendere gli abbonamenti al parcheggio in roccia anche per questo ulteriore mese.

La scadenza passa così da marzo ad aprile, sempre alle stesse condizioni.

Vista la situazioni di emergenza in corso e al fine di ridurre gli spostamenti a quelli strettamente necessari, l’abbonamento può essere rinnovato anche con bonifico bancario. Per le modalità di rinnovo gli utenti interessati possono contattare il parcheggio Luna Rossa al numero 089 872 591.

Restano operative le modalità di pagamento tradizionali allo sportello del parcheggio.