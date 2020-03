Amalfi. Getta la droga dal finestrino dell’auto: arrestato dai Carabinieri

Getta la droga dal finestrino dell’auto: arrestato dai Carabinieri

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno arrestato un 21enne, originario del luogo e già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto è accaduto in via Leone X, direzione Pogerola, allorquando la pattuglia in servizio perlustrativo della Stazione di Amalfi ha incrociato il ragazzo a bordo di un auto con targa bulgara ed insospettiti dalla velocità sostenuta a cui viaggiava, hanno deciso di controllarlo: è in questo momento che il reo, mentre accostava la sua vettura, lanciava goffamente dal finestrino una busta di cellophane bianca, che subito i militari hanno recuperato, riscontrando che all’interno vi erano circa 100 grammi di marijuana. Sono così scattate le manette per la persona, che dopo essere stata condotta in caserma per la redazione degli atti di rito, è stata tradotta presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dal pubblico ministero della Procura di Salerno. Per il giovane ovviamente è scattata anche la denuncia per aver violato il DPCM volto a contrastare il diffondersi del Covid-19, poiché era uscito di casa senza un giustificato motivo.