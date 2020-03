AMALFI. FESTA DEL PAPA’ , LA “LETTERINA” DI LUCIA

Fra breve ricorre la festa del papa’ e proprio oggi in autobus ho pensato di scriverti una letterina come quelle che scrivevo alle scuole elementari dalle suore ad Amalfi…

Non si e’ mai troppo grandi (49 anni) per una letterina!!!

Caro papa’ non ti ho ringraziato mai a sufficienza per la presenza costante nella mia vita e l’occasione e’ arrivata. Quando noi figli eravamo piccoli lavoravi e non ti vedevamo mai…stavo con mia sorella sempre con la nonna…che in special modo mi teneva sempre d’occhio.

Poi son cresciuta …e l’amore che hai sempre avuto lo hai riversato sui nipoti.

Mi ricordo 21 anni fa quando ti lasciai in vacanza ad Amalfi Andrea il mio primogenito non voleva salire gli scalini in estate e tu per accontentarlo lo caricavi sulle spalle.

Per tutte le sudate ti sei preso una brutta bronchite …poi finalmente e’ cresciuto e hai insegnato a tutti i tuoi nipoti a giocare a carte poi da grandicelli l’amore e l’interesse per la storia e la geografia tutte cose che da bambina io non ho goduto…per ovvii motivi lavorativi.

MA SAPESSI QUANTO NE SONO FIERA….

Ora le tue telefonate sono sempre il solito ritornello Marco tutto bene all’università’? Andrea dal lavoro e’ rientrato? E cosi’ anche con gli altri due nipoti Miriam ed Emanuele a Milano.

Grazie a te mi sono appassionata al ciclismo era l’unica occasione di stare insieme il pomeriggio quando riposavi prima di tornare a lavorare e guardavamo in tv il giro d’Italia e il tour de france.

Pero’ nota stonata la mia passione per la Juve poi,,,,era motivo di scontro con te e zio Aniello ….

Oggi ad Amalfi i tuoi amici” lillino” e ‘a scientifica” ti chiamano ” il nonno delle patatine fritte” come le tagli sottili tu mai nessuno….GRAZIE GRAZIE GRAZIE tua figlia lucia