Amalfi. Emergenza Coronavirus, parte l’iniziativa no profit “dammece ‘na mana”, appello alle istituzioni

Amalfi. Emergenza Coronavirus, parte l’iniziativa no profit “dammece ‘na mana”, che Positanonews condivide appieno, appello alle istituzioni. Riceviamo e pubblichiamo il messaggio ricevuto da Nicola Citarella.

“Questa mia vuole essere una lettera aperta indirizzata al Sig.

Sindaco, Giunta e Sigg. Consiglieri del Comune di Amalfi ,

ai Sigg. Consiglieri Comunali di opposizione, all’Assistente Sociale del Comune di Amalfi,

a Sua Eccellenza Arcivescovo Diocesi di Amalfi, alla Curia ,

ai vari enti benefici di assistenza sul territorio,

al presidente Associazione tribunale dei malati ,

Ai virtual media di Amalfi ed alle numerose testate giornalistiche on line ,

a tutti i miei concittadini di Amalfi

Su iniziativa di Andrea, coadiuvato da alcuni giovani Amalfitani, e con il grande supporto di 2 super mercati( La Mela e Dogi) e di alcune altre persone di “ buona volontà “,

è partita giorni fa un’ iniziativa lodevole, necessaria soprattutto in questo momento drammatico

“ dammece ‘na mana “.

È una iniziativa (che io sappia ) no profit, apartitica, senza fine di ricercare “elettorato“ che ha , a mio sapere , lo scopo unico di aiutare i tanti Amalfitani in difficoltà in questo momento durissimo x tutto il Paese.

Ed è perciò che anche

solo a distanza e come supporto ho dato e sto dando il mio contributo morale a che tale aiuto arrivi senza altri scopi e condizioni unicamente a chi :

– ne fa richiesta

– chi ne ha veramente bisogno.

Tutti sappiamo che Amalfi , “ vive” quasi all’80% di Turismo.

La stragrande maggioranza di persone ,capifamiglia “ ( spessissimo monoredditi ), vengono occupati nei mesi da marzo ad ottobre nelle strutture alberghiere/ ristoranti etc etc legati direttamente al turismo.

La situazione occupazionale in Costiera ed ad Amalfi è drammatica a seguito di questa emergenza ;

quasi sicuramente ha già compromesso più della metà dell’intera “ stagione estiva” con danni impressionanti soprattutto ai lavoratori stagionali che quasi sicuramente (purtroppo ) rimarranno fuori o al margine delle prossime iniziative del Governo centrale a tutela dei lavoratori occupati.

Si rende indispensabile l’aiuto di chi ha nel dare…….

anche 1 kg di patate è determinante, importante, necessario.

Amalfi sta reagendo e sta “ donando”.

Con il passare dei giorni sta diventando però sempre più impossibile ( direi anche non più possibile) soddisfare solo attraverso la « gestione « di Andrea e dei suoi aiutanti ( volontari no profit) questo flusso di richieste : sono decine e decine le telefonate ed i messaggi che Andrea riceve di giorno e di notte a cui deve far fronte ;

Impossibile continuare così .

Ritengo che sia giusto e doveroso « aiutare » chi in forma privata, con sacrifici enormi, e tanto amore verso il prossimo, sta cercando di aiutare chi ha più bisogno , tralasciando anche i propri bisogni personali e familiari , e quindi :

chiedo ufficialmente al Signor Sindaco di Amalfi, a tutto il Consiglio Comunale di Amalfi , compreso i Consiglieri di Minoranza di farsi carico del problema e dare immediato supporto « tecnico gestionale « a questa grande iniziativa che ancora una volta gli Amalfitani dimostrano di avere come dna.

Sono certo che il Sindaco di Amalfi Dr. Daniele Milano e la Sua Giunta ( oltre agli altri impegni istituzionali ed emergenza di questi momenti ) unitamente a tutto il Consiglio Comunale di Amalfi, a Sua Eccellenza Arcivescovo di Amalfi, alla Curia, al presidente dell’Associazione a tribunale del Malato , Assistente Sociale , non faranno mancare il necessario aiuto .

Sono altresì certo che i media territoriali e le testate giornalistiche in line di Amalfi e Costiera faranno proprio la richiesta di collaborazione ricevuta.

Con affetto e stima a quanti aiuteranno il Prossimo senza nulla chiedere in cambio.”