Amalfi. Emergenza Coronavirus, la nuova tratta del bus interno dal 26 marzo al 1 aprile. Dal 26 marzo al 1 aprile, il bus interno gestito da Amalfi Mobilità opererà dalle 8:00 alle 13:40 sulla tratta Valle dei Mulini – Piazza Municipio, per favorire gli anziani che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti presso l’Ufficio Postale. Di seguito gli orari: