Amalfi. Domenica 22 marzo l’Avis sarà in Piazza Municipio per la donazione del sangue. Ecco la procedura da seguire

Amalfi. Domani, domenica 22 marzo, l’unità mobile dell’Avis di Salerno sarà in Piazza Municipio per tutti coloro che vorranno donare il sangue in questo momento di emergenza. Si precisa che i prelievi verranno effettuati rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie nell’attuale situazione sanitaria.

Al fine di evitare assembramenti di persone, vietati in questo periodo, si potrà fissare un appuntamento telefonico per stabilire l’orario in cui recarsi in piazza per il prelievo. Basterà contattare il numero 347.3609520 dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Si ricorda che per poter donare il sangue bisognerà essere in buona salute, avere un’età compresa tra i 18 ed i 70 anni, un peso corporeo non inferiore ai 50 chili e che siano rispettati tutti gli specifici criteri di sicurezza per le misure di prevenzione dei contagi. Chi vuole effettuare la donazione non deve presentare sintomatologia simil-influenzale, prima di recarsi a donare è necessario misurare la temperatura che non dovrà superare i 37 gradi.

Giunti sul posto i donatori, prima di effettuare il prelievo, saranno sottoposti comunque a visita medica con misurazione della temperatura corporea.

Una volta effettuata la donazione sarà rilasciata una certificazione in grado di attestare lo spostamento dall’abitazione per motivi di necessità primaria.