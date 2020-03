Amalfi. Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri su tutto il territorio della città della Costiera Amalfitana al fine di assicurare il rispetto delle norme finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus. Massima attenzione sulle persone che circolano per strada accertando che siano in possesso di una valida motivazione per non essere in casa. Vigilanza costante anche per la sicurezza di tutti i cittadini.