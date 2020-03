Amalfi, controlli sempre più serrati: Polizia Municipale e Carabinieri pattugliano i sentieri

La lotta alla diffusione del Coronavirus è stata presa seriamente da tutta la Regione, e la Costiera Amalfitana non è da meno. Fortunatamente, infatti, le istituzioni si sono mosse predisponendo controlli sul territorio da diversi giorni ormai.

Il Comune di Amalfi ha reso noto di aver predisposto agenti di Polizia Municipale e Carabinieri anche per pattugliare i sentieri. Questo, ovviamente, per verificare il rispetto delle misure emergenziali in atto.

In questi giorni, infatti, non sono poche le persone che hanno deciso di intraprendere escursioni o comunque hanno deciso di attraversare i vari sentieri, anche ad esempio in zona Pogerola. I controlli servono ad evitare che le regole vengano violate.

Ribadiamo ancora una volta che, stando a quanto previsto nel decreto del Governo, si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari.

Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.