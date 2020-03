Amalfi, continuate le attività di sanificazione sul territorio

Nel comune di Amalfi c’è stato un proseguimento delle attività di sanificazione del territorio, con la disinfezione avvenuta per i vicoli, le piazze e le strade del paese. L’attività svolta dalla società incaricata per l’igiene urbana, la AM Tecnology, ha visto l’impiego degli operai della ditta specializzata negli ultimi tre giorni.

“Nella notte tra sabato e domenica abbiamo proseguito con la sanificazione della città – scrive il vicesindaco con delega all’ambiente Matteo Bottone – con un ulteriore intervento sulle frazioni e sulle strade rotabili. Non ci fermiamo e continuiamo a prenderci cura di Amalfi”.