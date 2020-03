Amalfi. Ci lascia Immacolata D’Oro, vedova De Angelis

Amalfi. Ci ha lasciati Immacolata D’Oro, vedova De Angelis. A piangerla sono i figli Luigi, Enza e Damiano, le nuore, i nipoti, i cognati e tutti i parenti, ai quali la redazione di Positanonews porge le sue condoglianze.

In seguito al Decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione del coronavirus, i funerali saranno svolti solo con la sepoltura della salma. Domani, domenica 15 marzo 2020, alle ore 15, dunque, la salma muoverà dalla sua abitazione direttamente per il Crematorio.