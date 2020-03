Amalfi-Cava de’ Tirreni. S.E. Mons. Orazio Soricelli ha disposto la sospensione di ogni celebrazione a partire da domani 9 marzo

Amalfi – Cava de’ Tirreni. In seguito all’emergenza coronavirus, S.E. Mons. Orazio Soricelli ha disposto la sospensione di ogni celebrazione a partire da domani, lunedì 9 marzo. Per questa sera, le celebrazioni saranno consentite, ma, da domani, la situazione cambierà. L’Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni ha predisposto una lettera simile a quella del Vescovo di Salerno, in cui si conferma la sospensione di ogni celebrazione liturgica e cerimonia religiosa, fino a nuove indicazioni.