Amalfi, Carabinieri e Polizia Municipale sempre al lavoro: controlli su tutto il territorio – ESCLUSIVA

Continua il grande lavoro delle Forze dell’Ordine in Costiera Amalfitana in questi giorni concitati. Anche se fortunatamente la maggior parte della popolazione pare abbia recepito in maniera serie le direttive del governo, i controlli sul territorio sono incessanti. Carabinieri e Polizia locale, ad Amalfi, sono attivissimi e stanno controllando il paese al meglio.

Ricordiamo che con la cancellazione delle zone rosse e l’estensione a tutto il territorio nazionale del divieto di uscire di casa senza validi motivi, molte polizie locali hanno istituito controlli specifici. I provvedimenti governativi vietano gli spostamenti senza validi motivi, a prescindere da come avvengono.

Di conseguenza, non solo non si può uscire in auto o in moto, ma non si può fare nemmeno una passeggiata a piedi. Le campagne informative del Governo le ritenevano consentite, ma l’11 marzo il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha smentito questa interpretazione.

Tre i motivi principali per i quali è consentito girare in strada:

– lavoro, se si svolge un’attività tra quelle non soggette alle chiusure forzate;

– salute;

– necessità reale (fare la spesa di beni primari come latte, burro, pane, pasta, riso o frutta – mentre su altri alimentari si potrebbe obiettare che non sono indispensabili -, accudire un parente anziano o altre esigenze realmente fondamentali).