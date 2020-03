Amalfi. Cade in casa e batte la testa: donna di 78 anni in Neurochirurgia per emorragia cerebrale. Nella giornata di ieri, una donna di 78 anni è caduta nella sua abitazione ad Amalfi, battendo la testa. Dopo l’incidente, la donna accusava alcune difficoltà, quali giramenti di testa e difficoltà nell’equilibrio. Per questo motivo, i familiari hanno richiesto esami approfonditi per l’anziana, la quale è stata trasportata in Ambulanza al Pronto Soccorso di Castiglione.

Tramite la tac è stata scoperta un’emorragia cerebrale, ragion per cui la donna è stata immediatamente trasferita al reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove sarà effettuato un intervento chirurgico.