Amalfi. Auguri a Luana Dipino per la sua laurea in archeologia!

Amalfi. Auguri a Luana Dipino per la sua laurea in architettura! Luana Dipino ha oggi conseguito in videoconferenza dalla sua abitazione, come previsto in questo momento di emergenza dovuto al coronavirus, la laurea in Archeologia Classica all’Università Sapienza di Roma, discutendo la sua tesi su “Il culto delle regine ellenistiche tra fonti letterarie, epigrafiche e evidenze archeologiche”.

La redazione di Positanonews si unisce gli auguri, auspicando alla giovane neolaureata con i massimi voti altri giorni ricchi di soddisfazioni, come quello di oggi.