Amalfi. Attivato sportello per supporto sociale e psicologico per l’emergenza coronavirus

Amalfi modello da imitare: è stato attivato uno sportello per il supporto sociale e psicologico per l’emergenza coronavirus. Di seguito riportiamo le parole del sindaco Daniele Milano:

“Abbiamo attivato per i cittadini di Amalfi uno sportello di primo ascolto per chiunque voglia ricevere supporto sociale e psicologico in questo momento di emergenza sanitaria. Dal 18 marzo, è possibile chiamare tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 al numero 089/8736220.”