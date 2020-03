Amalfi. Attivato servizio di consegna a domicilio farmaci e beni prima necessità per over 65

Amalfi. Prevenzione dei contagi: attivato il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità per over 65 e ammalati cronici

Consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità per gli over 65, ammalati cronici e per quanti sono impossibilitati alle uscite necessarie di sussistenza. Per chiedere la consegna, basta una telefonata al numero 3383019890.

L’Amministrazione Comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha attivato il servizio per andare incontro alle necessità della fascia di popolazione più sensibile in questo particolare frangente d’emergenza. In questo modo vengono garantita assistenza ad anziani, ammalati e persone impossibilitate a muoversi, che non vengono lasciati soli ma sono nei fatti aiutati concretamente a restare in casa in osservanza al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a non esporsi.

Il Sindaco Daniele Milano già domenica pomeriggio ha attivato il C.O.C. del Comune di Amalfi unitamente alle forze dell’ordine, stabilendo le prime azioni necessarie di informazione alla popolazione e di controllo delle disposizioni emesse dal Governo e dalla Regione Campania.

Oggi un nuovo intervento in favore delle fasce deboli. A tal proposito, la consigliera alla Politiche Sociali Francesca Gargano dichiara: “Stiamo lavorando per garantire in questo momento così particolare la massima assistenza agli anziani e ai più deboli. Ringrazio i volontari che hanno prontamente risposto al nostro appello, garantendo così un supporto in favore della fascia di popolazione più sensibile”.

Da Palazzo San Benedetto è rivolto un invito alla popolazione a seguire tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook “Comune di Amalfi”, dalla quale si dà notizia dei provvedimenti ufficiali adottati dal Governo e dalla Regione Campania, e ad iscriversi al servizio WhatsAmalfiApp con il quale viene costantemente aggiornata via whatsapp la popolazione su tutte le misure emergenziali e sulle iniziative comunali.

Per accedere al servizio WhatsAmalfi App, che non è una chat di gruppo ma un invio di messaggi singoli e privati dal Comune verso ogni singolo utente, occorre:

registrare sulla rubrica dello smartphone o tablet dove è installato Whatsapp il numero 089.87.36.200 , registrandolo col nome WhatsAmalfiApp.

Aprire Whatsapp ed inviare al numero un messaggio con scritto “ Info ON”.

Attenzione! Conservare memorizzato in rubrica il numero di WhatsAmalfiApp. Se lo si cancella dalla rubrica o non lo si memorizza, i messaggi broadcast non arriveranno. In qualsiasi momento è possibile cancellare l’iscrizione inviando via Whatsapp un messaggio con scritto “Info OFF”, entro due giorni lavorativi il servizio sarà disattivato